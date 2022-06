Damir Suljanovic bleibt bei Türkspor Trainer

Der Fußball-Bayernligist setzt auf den Übergangstrainer. Doch ob er wirklich dauerhaft bleiben darf, lässt Sportchef Adem Gürbüz offen. Ein Torjäger verlässt den Klub.

Mit dem Klassenerhalt in der Bayernliga hat Interimstrainer Damir Suljanovic das Minimalziel mit Türkspor Augsburg erreicht. Nach einer turbulenten Saison sicherten sich die Augsburger am letzten Spieltag den Ligaverbleib und planen bereits eifrig für die nächste Spielzeit. Diese soll deutlich besser werden, schließlich hat der Klub in der Vergangenheit immer wieder betont, in der oberen Tabellenhälfte mitspielen zu wollen. Fest steht mittlerweile: Suljanovic wird auch in der kommenden Saison als Trainer an der Seitenlinie stehen.

Der frühere Co-Trainer von Serdar Dayat übernahm nach dessen Rücktritt das Ruder. Nach dem letzten Spieltag hielt sich der Sportliche Leiter Adem Gürbüz in der Trainerfrage noch zurück. Man analysiere die Saison und werde dann gemeinsam eine Entscheidung treffen, erklärte er. Diese ist nun zugunsten von Suljanovic gefallen. Gürbüz sagt: „Er bekommt von uns die Chance, die Vorbereitung zu machen und in die Saison zu starten. Wir werden die ersten Spiele abwarten und sehen, wie sich das entwickelt. Dann sehen wir, ob noch jemand dazukommt oder nicht.“

Wie lange Suljanovic Cheftrainer bleiben darf, hängt damit wesentlich vom Saisonstart ab. Eine Garantie für den Trainer darüber hinaus gibt es von den Verantwortlichen vorerst nicht. Gürbüz kümmert sich derweil um die Kaderplanung. Borna Katanic kehrt aus Zusmarshausen zurück. Zudem wechselt der 21-jährige Angreifer Jeton Abazi (SV Mering) nach Augsburg. Beim Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen konnte Gürbüz den Mittelfeldspieler Turgay Karvar loseisen.

Fatih Baydemir (Mitte) wird Türkspor Augsburg verlassen. Foto: Peter Kleist (Archivfoto)

Auch Abgänge stehen fest. Darunter ist Stürmer Fatih Baydemir, der mit seinen 24 Treffern in der Saison 2018/19 wesentlich am Aufstieg in die Bayernliga beteiligt war. In der abgelaufenen Runde kam er auf sieben Treffer in 14 Spielen. Danach setzte ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht. Nun schließt sich der 33-Jährige dem Kreisklassisten SV Akgü-Spor München an. Stammkraft Maximilian Merwald steht vor einem Wechsel zum Kreisligisten BC Rinnenthal.