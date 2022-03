Datschiburger Kickers kicken wieder

Prominentenmannschaft tritt nach langer Pause für einen guten Zweck an. Wann das erste Spiel der zusammengewürfelten Mannschaft stattfinden soll.

Mehr als zwei Jahre war es um die Datschiburger Kickers still geworden. Auch vor der Augsburger Prominenten-Fußballmannschaft, die seit 1965 mehr als 1,5 Millionen Euro für wohltätige Zwecke eingespielt hat, machte das Coronavirus nicht halt, Fußball wurde seit 2019 nicht mehr gespielt. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Dies gaben die Verantwortlichen des Teams bei der Jahreshauptversammlung bekannt.

Wiedersehen ist wunderschön, könnte das Motto des Abends gelautet haben, denn fast 30 Mitglieder fanden sich bei bester Laune zu dieser Veranstaltung ein. Claus Brandmair und Heiner Schuhmann (beide FCA) oder der ehemalige Bundesligaspieler Jürgen Haller waren darunter, ebenso Bernd Kränzle, einst auch Kickers-Kicker und jetzt dritter Bürgermeister der Stadt.

Auch Günter Netzer, Uschi Glas und Rosi Mittermeier trugen schon das Kickers-Trikot

Präsident Jürgen Schmid und Anita Donderer, die gute Seele des Klubs, begrüßten die Anwesenden und erinnerten an Max Gutmann, der 1965 zusammen mit dem Journalisten Horst Eckert das Fuggerstädter Promiteam gegründet hat. Mehr als 25.000 Besucher kamen damals zum Premierenmatch gegen die Künstlertruppe FC Schmiere aus München ins Rosenaustadion. Die Kickers wurden zu einer Institution, nicht nur in Augsburg. Gutmann berief nicht nur ehemalige Fußballgrößen wie Günter Netzer, Helmut Haller, Uli Biesinger, Gert Fröhlich und Kurt Haseneder in seinen Kader, sondern auch Augsburgs Oberbürgermeister Hans Breuer oder Stars wie Boxer Bubi Scholz. Auch Filmsternchen Uschi Glas oder Ski-Olympiasiegerin Rosi Mittermeier trugen das Kickers-Trikot. Fast alle von ihnen waren in einem Videobeitrag zu sehen, der am Ende der Versammlung über den Bildschirm flimmerte. Erinnerungen wurden wach.

Anita Donderer, über die mancher sagt, ohne sie würde es die Datschiburger Kickers wohl nicht mehr geben, bedankte sich bei allen Aktiven und bei Bernd Kränzle für die Zuschüsse, die aus der Max-Gutmann-Stiftung an die Kickers fließen. Zugleich gab sie den Termin für das erste Spiel in diesem Jahr bekannt. Am 2. Juli ist ein Benefizmatch in Königsbrunn gegen das Team der Lebenshilfe geplant. Im Oktober fahren die Kickers dann eventuell in die Partnerstadt Neudek in Tschechien. Dort soll der Ball für die Ukraine-Hilfe rollen.

Neuwahlen 1. Vorsitzender: Jürgen Schmid; 2. Vorsitzender: Robert Zenner; Kassenwartin und Schriftführerin: Anita Donderer; Kassenprüfer: Siggi Gerlinger, Helmut Günther; Beisitzer: Arnulf Reichel, Fred Schöllhorn, Claus Brandmair, Heiner Schuhmann, Klaus Wünsch, Michael Fischer, Rainer Irlsperger; Ehrenbeisitzer: Bernd Kränzle, Siggi Gerlinger.