Der "blonde Engel" Bernd Schuster kommt in die Dortmunder Hall of Fame

Ex-Nationalspieler Bernd Schuster aus Augsburg, ehemaliger Spieler und Fußball-Trainer, wird im kommenden Jahr in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund aufgenommen.

Plus Bernd Schuster stammt aus dem Augsburger Stadtteil Hammerschmiede und hat es als Spieler und Trainer zu Weltruhm gebracht. Das würdigt das Deutsche Fußballmuseum.

Ein aus Augsburg stammender Fußballspieler wird in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs aufgenommen. Bernd Schuster, der Europameister von 1980, ist zusammen mit seinem damaligen Nationalmannschafts-Teamkollegen Karl-Heinz Rummenigge und dem Weltmeister von 2014, Philipp Lahm, in diesen illustren Kreis im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund berufen worden. Die offizielle Aufnahme des Trios soll im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

