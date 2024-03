FCA-Trainer Tobias Strobl erwartet eine Steigerung

In der Fußball-Regionalliga empfängt die U23 des FC Augsburg den SV Schalding-Heining. Trainer Tobias Strobl erklärt, was sich ändern muss.

Zwei Spiele, zwei Punkte. Den Start ins neue Fußballjahr hatten sich die Regionalliga-Fußballer der U23 des FC Augsburg (9. Platz/33 Punkte) erfolgreicher vorgestellt. Mit dem 1:1-Unentschieden beim Tabellenzweiten DJK Vilzing konnte die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl zwar durchaus leben, doch das gleiche Resultat gegen den FC Memmingen war letztlich enttäuschend. Am Dienstag (19 Uhr/Rosenaustadion) soll es im Nachholspiel gegen den SV Schalding-Heining (15 Platz/23 Punkte) nun mit dem ersten Sieg nach der Winterpause klappen.

FCA-Trainer Tobias Strobl: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht"

"Wir haben kein gutes Spiel gemacht", sagte Trainer Tobias Strobl unzufrieden nach der Partie am vergangenen Freitag gegen die Allgäuer. Gegen den Gast aus Niederbayern erwartet Strobl in der Flutlichtpartie eine Steigerung. Zumal auch die Schaldinger sich zuletzt nicht in Topform präsentierten und beim FV Illertissen mit 0:3 verloren. Umso wichtiger wäre es für den Gast, aus der Rosenau nicht mit leeren Händen den Heimweg anzutreten. Der FCA II sollte gewarnt sein. (oll)