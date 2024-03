Schwaben-Trainer Matthias Ostrzolek: "Fahren nach Landsberg, um zu gewinnen"

Im Spitzenspiel der Bayernliga Süd möchte der TSV Schwaben Augsburg beim TSV Landsberg gewinnen und die Tabellenführung ausbauen. So stellt Spielertrainer Matthias Ostrzolek seine Mannschaft auf die Partie ein.

Mehr Spitzenspiel geht eigentlich nicht. In der Fußball-Bayernliga Süd trifft am Samstag (14 Uhr) der Tabellenzweite TSV Landsberg (49 Punkte) auf den Tabellenführer TSV Schwaben Augsburg (52 Punkte). Gut möglich, dass in diesem brisanten Duell schon eine Vorentscheidung im Rennen um den Meistertitel fällt. Bis zu 1000 Zuschauer werden zu diesem Gipfeltreffen erwartet.

Eigentlich starteten die Landsberger als haushoher Favorit im Titelrennen in die Saison. Doch das Team um Spielertrainer Sascha Mölders leistete sich immer wieder Ausrutscher, während sich die Augsburger in ihrer Außenseiterrolle pudelwohl fühlten, konstant punkteten und als Spitzenreiter in die Winterpause gingen. Den Platz an der Sonne haben die Schwabenritter nun immer noch inne. Mit zwei Siegen gelang der Start in die Frühjahrsrunde, und so fährt das Team um Kapitän Marco Greisel voller Zuversicht nach Landsberg. Zuversichtlich gibt sich auch Spielertrainer Matthias Ostrzolek. "Wir fahren auch nach Landsberg, um dort zu gewinnen", sagt der erfahrene ehemalige Profi, der hinter der Mannschaftsaufstellung allerdings einige Fragezeichen stehen hat.

Torjäger Jonas Greppmeir lobt den Zusammenhalt beim TSV Schwaben Augsburg

Marcel Leib fällt definitiv aus, hinter den angeschlagenen Killian Pittrich, Timmi Diowo und Jonas Greppmeir stehen noch Fragezeichen. Apropos Greppmeir. Mit bisher 17 Saisontreffern jagt er den mit 19 Saisontreffern führenden Landsberger Nico Karger, der von den Münchner Löwen an den Lech kam. Seine Erfolge führt der vom TSV Rain gekommene Mittelstürmer auch auf die mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams zurück. Greppmeir: "So etwas habe ich in meiner Laufbahn noch nie erlebt."

Derweil wartet auf die Schwaben-Führung noch einiges an Arbeit. Denn selbst im Fall eines sportlichen Aufstiegs ist der Sprung in die Regionalliga längst nicht in trockenen Tüchern. Dazu müssten vorher noch zahlreiche finanzielle und sportliche Hürden übersprungen werden.

