Schwaben-Trainer Ostrzolek lässt bitten

Am Montag beendet der Fußball-Bayernligist TSV Schwaben Augsburg seine Winterpause. Ehe die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Ostrzolek die Saison fortsetzt, soll es noch Veränderungen im Kader geben.

Sieben Wochen pausierten die Fußballer des TSV Schwaben Augsburg, am Montag beginnen sie mit der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Spielertrainer Matthias Ostrzolek, 33, wird seine Mannschaft auf der Sportanlage Süd zur ersten gemeinsamen Einheit in diesem Jahr empfangen.

Bis zum ersten Pflichtspiel dieses Jahres bleibt den Schwaben reichlich Zeit: Erst am Samstag, 2. März, werden die Augsburger ihre Saison in der Bayernliga Süd fortsetzen – und das womöglich nicht mehr als Tabellenführer. Aktuell steht der TSV Schwaben (46 Punkte) wegen der größeren Tordifferenz an der Spitze des Klassements. Sollte der TSV Landsberg beim Nachholspiel in Kottern punkten, würde er sich auf den ersten Platz schieben.

Trotz Pause waren die Fußballer in den vergangenen Wochen nicht gänzlich untätig. Ostrzolek, der in der Vorrunde den Posten von Janos Radoki übernommen hatte, versorgte seine Spieler mit Trainingsplänen. Etliche Laufeinheiten mussten sie absolvieren. Teammanager Max Wuschek jedenfalls geht davon aus, dass die Spieler mit einer gewissen Grundfitness erscheinen werden. Weitere Voraussetzungen für eine gelungene Restsaison sollen in der Wintervorbereitung geschaffen werden. Insgesamt 19 Trainingseinheiten und fünf Testspiele stehen auf dem Programm.

Marco Zupur steht nach einer Knie-Operation nicht zur Verfügung

Im Kader der Schwaben haben sich Veränderungen ergeben. Mark Radoki ist aus den USA zurück und wird sich nach Informationen unsrer Redaktion dem Landesligisten TSV Aindling anschließen. Nicht mehr zur Verfügung stehen wird vorerst Marco Zupur, der sich vor Weihnachten einer Knie-Operation unterziehen musste.

Dagegen wird Neuzugang Kazuki Date (zuletzt vereinslos) am Montag erstmals mit seinen neuen Kollegen trainieren. Ebenfalls zur Verfügung steht Engjell Havolli, der sich von einer Schulter-Operation erholt hat. Noch ist der Kader nicht komplett, die sportliche Leitung möchte einen Abwehrspieler verpflichten.

Testspiele TSV Schwaben – FC Memmingen II (3. Februar, 13 Uhr, in Gersthofen), VfB Hallbergmoos – TSV Schwaben (10. Februar, 14 Uhr); TSV Schwaben – 1. FC Sonthofen (17. Februar, 13 Uhr), TSV Bobingen – TSV Schwaben (18. Februar, 14 Uhr), FC Memmingen – TSV Schwaben (24. Februar, 13 Uhr)