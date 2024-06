So geht es beim Bayernligisten Türkspor nach dem Klassenerhalt weiter

Erneut hat Türkspor Augsburg in der Relegation den Abstieg aus der Bayernliga vermieden. Trainer Ajet Abazi nennt Gründe, warum der Klassenerhalt am Ende so souverän gelingt.

Am Donnerstagvormittag saß Ajet Abazi schon wieder im Büro. Nach dem am Abend vorher mit einem grandiosen 5:0-Sieg beim FC Gundelfingen erkämpften Klassenerhalt hatte den Trainer von Türkspor Augsburg der Alltag schnell wieder eingeholt. Der Klub kann eine weitere Saison in der Bayernliga spielen. "Mir sind nach dem Sieg und dem geglückten Klassenerhalt jede Menge Steine vom Herzen gefallen, der Druck war schon brutal", bekannte Abazi. Die knapp 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Gundelfingen sahen einen souveränen Auftritt der Gäste. "Warum muss eine Mannschaft mit diesen Qualitäten überhaupt in die Relegation?", wunderten sich viele Besucher auf der Tribüne. Türkspor hatte in der ersten von zwei Relegationsrunden den Landesligisten FC Kempten besiegt.

Auch da hatte Abazi eine Antwort. "Nach unserem tollen Start in die Rückrunde wurden wir vom Verletzungspech gebeutelt, etliche Leistungsträger fielen verletzt aus, Deniz Erten wechselte im Winter zum FC Gundelfingen. Das konnten wir einfach nicht kompensieren, da geriet unser Puzzle durcheinander." Nach und nach kehrten die wichtigen Akteure zurück, und in der Relegation konnte Abazi beinahe auf seine besten Akteure zurückgreifen. "Wenn wir komplett sind, besitzen wir natürlich Bayernliga-Niveau", erklärte der 47-jährige Coach.

Gespräche mit Neuzugängen laufen bei Türkspor Augsburg

Er wird Türkspor auch in der kommenden Spielzeit als Trainer zur Verfügung stehen. "Darauf habe ich mich mit der sportlichen Leitung um Adem Gürbüz und Servet Bozdag geeinigt", bestätigte Abazi. Die personellen Gespräche laufen mit den Spielern auf Hochtouren. Mit Turgay Karvar wechselt ein Verteidiger zum Lokalrivalen TSV Schwaben, alle anderen wichtigen Spieler hoffen die Türken halten zu können. Elf Tage gibt Abazi den Seinen nun frei, ehe die Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startet. Und da hofft der ehemalige Drittligaspieler auf eine weniger nervenaufreibende Saison. Doch zuvor wird im Türkspor-Vereinsheim am Freitag der Klassenerhalt gefeiert.

