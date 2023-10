So urteilen Funktionäre nach einem Jahr über die Zeitstrafe im Amateurfußball

Mit einigen Bedenken reagierten Beteiligte, als vor der Saison 2022/23 die Zeitstrafe auf die Fußballplätze der Region zurückkehrte. Eine Bilanz.

Ziemlich deutlich hatte sich Sebastian Kalkbrenner vor einem Jahr positioniert. Wenig bis gar nichts hielt der Trainer des Kreisklassisten DJK Lechhausen von der Rückkehr der Zeitstrafe im Amateurfußball. Von einem "riesigen Quatsch" sprach er. Davon, dass sich die Regeln der Profis und der Amateure nicht unterscheiden sollten. Dieser Meinung sei er weiterhin, betont Kalkbrenner. Allerdings sei das Chaos, das er auf den Plätzen befürchtet hatte, tatsächlich ausgeblieben. "Ich bin positiv überrascht, wie gut es im Ligaalltag läuft." Der Amateurtrainer hatte Sorge, die Schiedsrichter könnten in den unteren Ligen, in denen sie ohne Assistenten auskommen müssen, den Überblick verlieren. Das sei aber nicht der Fall. Stattdessen sei die Zeitstrafe "ein geeignetes Mittel, um ein Zeichen zu setzen", gesteht Kalkbrenner.

Zeitstrafe im Amateurfußball erweist sich als geeignete Sanktion

In der Praxis hat sich das zusätzliche Sanktionsinstrument als geeignet erwiesen. Den Unparteiischen eröffnet es Möglichkeiten, zwischen Foulspielen und anderen Vergehen stärker zu differenzieren. Erscheint dem Schiedsrichter ein Platzverweis als zu harte Entscheidung, kann er die Rote Karte durch eine zehnminütige Verbannung auf die Bank umgehen. Das beruhigt einerseits die Gemüter und zieht andererseits keine Sperre nach sich. Marc Riedl vermutet, dass deshalb die Zeitstrafe derart wohlwollend angenommen wird. "Die Akzeptanz auf dem Feld ist groß", betont der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Haunstetten. Eine Gelbe Karte hätte in den wenigsten Fällen die Spielweise geändert, das hätte niemanden "gejuckt". Eine Zeitstrafe zwinge einen jedoch zum Nachdenken, so Riedl.

Mit großer Mehrheit hatten sich Vereine für die Rückkehr der Strafe ausgesprochen, die 1993 bei den Amateuren abgeschafft worden war. Unparteiische können Vergehen nicht mehr nur mit Gelber, Gelb-Roter oder Roter Karte bestrafen, zugleich haben sie das Mittel vorübergehender Unterzahl im Repertoire. Bei den Männern gilt die Regel von der Landesliga abwärts, bei den Frauen greift sie in Freundschafts-, Meisterschafts- und Pokalspielen auf Bezirks- und Kreisebene.

Jüngst hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) eine erste Bilanz veröffentlicht. In der abgelaufenen Spielzeit zeigten im Herren-Bereich die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter fast 41 Prozent weniger Gelb-Rote Karten (minus 5280) als noch in der Saison zuvor. Die Zahl der Roten Karten sank im gleichen Zeitraum um 295 und lag damit um knapp fünf Prozent niedriger. Wirklich überraschend sind diese Zahlen nicht. Wenn eine weitere Strafe eingeführt wird, greifen die Schiedsrichter seltener zu anderen Mitteln. Außerdem beobachten Funktionäre, dass vor allem in hektischen Schlussphasen Schiedsrichter zur Zeitstrafe neigten. So ersparen sie sich eine Rote Karte, mögliche Diskussionen und einen Sonderbericht. Zugleich muss das Sportgericht nicht urteilen und Spieler sowie Verein droht kein Nachspiel. Viel Win-Win also.

Zeitstrafe führte bei erneuter Einführung für Kritik

Zufrieden wirkt Stefan Sommer nach den Erfahrungen der vergangenen Monate. Nach anfänglicher Kritik sei das Feedback inzwischen durchwegs positiv, berichtet der Obmann der Augsburger Schiedsrichter-Gruppe. Wer glaubte, die Zeitstrafe werde inflationär eingesetzt, wurde eines Besseren belehrt. Sommer selbst hätte lediglich drei-, viermal einen Spieler zeitlich begrenzt ausgeschlossen. Er würde sich allerdings wünschen, dass sich die Beteiligten noch gezielter mit den Regeln auseinandersetzen würden. "Für uns geht es darum, die Vereine noch stärker ins Boot zu holen", sagt Sommer. Angebote der Schiedsrichterorganisationen stießen bislang auf wenig Resonanz. Wer keinen Vor-Ort-Termin mit einem Unparteiischen möchte, könne sich Erklärvideos auf der BFV-Homepage ansehen, so Sommer.

Andererseits sieht Metin Sen in diesem Bereich auch Verbesserungspotenzial bei den Unparteiischen. Der Fußballchef des TSV Pfersee moniert, dass Schiedsrichter Ermessensspielräume unterschiedlich interpretierten. "Letztlich ist viel Auslegungssache", meint Sen. Teils seien die Unterschiede gewaltig, wenn der eine Spieler Gelb-Rot sieht, der andere aber "nur" zehn Minuten zuschauen müsse. Grundsätzlich sei er aber ein großer Befürworter, weil es "von den Spielern gut angenommen" würde.

Ein Problem bleibt trotz Zeitstrafe: Der Umgang auf dem Rasen ist weiterhin nicht von Respekt und Akzeptanz geprägt. Stattdessen herrscht gerade in unteren Klassen ein rauer Ton, der sich teils zu verbalen und gewalttätigen Attacken auswächst. Sen sieht sich und seine Funktionärskollegen in der Pflicht, daran etwas zu ändern. Er fordert Ehrlichkeit, Respekt und Akzeptanz. Man müsse auf die eigenen Spieler einwirken. "Wir sind diejenigen, die die Schiedsrichter schützen müssen. Sie sind die Ärmsten auf dem Platz."