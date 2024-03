Türkspor Augsburg unternimmt den nächsten Anlauf

Gegen den TSV 1860 München II versucht der Fußball-Bayernligist den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen.

Gut gespielt, aber wieder nicht ausreichend dafür belohnt – diesen Vorwurf musste sich Türkspor Augsburg in der aktuellen Spielzeit schon häufiger gefallen lassen. Zuletzt erst wieder in der Vorwoche beim 1:1 gegen den Tabellensechsten FC Deisenhofen, als sich der Augsburger Bayernligist beachtlich schlug, aber trotzdem wieder nur einen Zähler mit nach Hause nehmen konnte. "Wir wissen, dass wir Siege brauchen, um uns wieder unten herauszupunkten", bekräftigte Trainer Ajet Abazi im Anschluss. Dennoch muss auch betont werden, dass Türkspor schon länger nicht mehr verloren hat. "Sowohl der Start in die Bayernliga als auch die Testspiele zuvor geben uns ein gutes Gefühl, das wir mitnehmen wollen", sagt der Cheftrainer.

Vitaly Blinov steht bei Türkspor Augsburg wieder zur Verfügung

Nun geht es gegen den TSV 1860 München II am Sonntag (14 Uhr). Spielerisch präsentieren sich die Augsburger derzeit stabil, die ersten beiden Pflichtspiele endeten jeweils mit einer Punkteteilung und nur einem Gegentor. Die kleinen Löwen starteten hingegen mit zwei Niederlagen gegen Dachau und Landsberg in das neue Jahr. Trotzdem sieht Abazi die Mannschaft von Frank Schmöller, der auch schon interimsweise die erste Mannschaft der Münchner Löwen diese Spielzeit betreut hatte, als "einen harten Brocken mit viel Qualität". Türkspor freut sich vor dem Duell über die Rückkehr von Vitaly Blinov, der zuletzt nicht zur Verfügung gestanden hatte.

Lesen Sie dazu auch