Fußballfreunde mit langer Geschichte: Der Augsburger FC Tankstelle

„Wir haben immer alles gegeben, immer gespielt als würde es um etwas gehen“, sagt Charlie Fischer stolz. Seit 30 Jahren spielt er beim Fußballclub FC Tankstelle aus Augsburg. Eigentlich ging es ja auch tatsächlich immer um etwas – nämlich um den Spaß am Sport, denn das Team ist ein reiner Hobby-Club. Der mittlerweile 68-Jährige zählt zu den ältesten Spielern, die jeden Montag auf dem Gelände der Turn- und Sportgemeinschaft Augsburg-Hochzoll trainieren. Vom Gründungs-Kader ist keiner mehr auf dem Rasen aktiv, viele jüngere Spieler sind nachgerückt. „Früher haben wir regelmäßig gegen andere Amateur- und Firmenmannschaften gespielt – wie den BC Hammer Mering, den Post SV Augsburg oder den Stadtwerke SV“, erinnert sich Charlie Fischer an die Achtziger Jahre. „Es gibt wenige Mannschaften im Hobbybereich, die es so lange gibt“, weiß Fischer. In diesem Jahr feiert der Fußballclub sein 50-jähriges Bestehen.

Icon Vergrößern Adi Blöchlinger (2. Reihe rechts) gründete den FC Tankstelle gemeinsam mit seinem Bruder im WM-Jahr 1974. - Foto: Michael Eichhammer Icon Schließen Schließen Adi Blöchlinger (2. Reihe rechts) gründete den FC Tankstelle gemeinsam mit seinem Bruder im WM-Jahr 1974. - Foto: Michael Eichhammer

Doch woher hat der FC Tankstelle seinen kuriosen Namen? Alles begann 1974. Die Rede ist nicht von der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland und dem WM-Titel für den Gastgeber, sondern einem mindestens ebenso wichtigen Sport-Ereignis – zumindest für Augsburger Hobby-Spieler. An einer Stelle, an der heute ein Fastfood-Restaurant steht, betrieben die fußballbegeisterten Brüder Martin „Adi“ Blöchlinger und Karlheinz Blöchlinger eine freie Tankstelle in der Meranerstraße in Lechhausen. „Immer, wenn wenig Betrieb war, haben wir auf die Hallentore geschossen, stundenlang“, erinnert sich Adi. Die ersten Mitspieler wurden aus den Stammkunden rekrutiert. „Eines Tages kam einer auf uns zu und meinte, seiner Kneipenmannschaft wäre der Gegner ausgefallen – so kamen wir zu unserem ersten Turnier“, berichtet das 77-jährige Urgestein des Clubs.

Beliebte Sparringspartner für viele Vereinsmannschaften

Der nächste Trainingsplatz nach der namensgebenden Tankstelle war keine große Verbesserung: „Wir haben einfach auf der Wiese am Autobahnsee gespielt – mit Schuhen als Toren“, erinnert sich Rob Feldmeyer. Er zählt zu den Veteranen unter den aktiven Spielern. Seit 1978 kickt er regelmäßig für den FC Tankstelle, davor war er in der Jugendmannschaft des TSV Pfersee. „Mir tut die Bewegung gut“, erklärt der 65-Järhige.

Ein Tankkunde hatte einen Tipp, der alles veränderte: Man solle Kontakt aufnehmen mit dem damaligen Leiter der Fußballabteilung des SV Ottmaring Heinz Mildner (später 1. Vorsitzender). So kam der FC Tankstelle zu seinem ersten regulären Fußballplatz. Mit der Zeit wuchs das Selbstvertrauen der Kicker. „Wir waren beliebte Sparring-Partner für viele Vereinsmannschaften“, so Adi. „Wir haben auch des öfteren Mal gewonnen, das haben die nicht erwartet“, berichtet er.

„Ich habe über 20 Jahre mitgespielt, das war eine schöne Zeit mit tollen Spielern und einer starken Kameradschaft“, sagt der 79-jährige Bruno Koch. Er kam mit 25 Jahren zum FC Tankstelle. „Wir haben auch abseits des Rasens Etwas unternommen, sind beispielsweise gern in die Berge gegangen“, so Koch. Es gab sogar internationale Einsätze für die Hobby-Mannschaft. 20 Jahre lang – von 1982 bis 2002 – war der FC Tankstelle nicht wegzudenken vom Grümpel-Turnier des FC Rüthi. Von den Spielen gegen die Schweizer schwärmen die Veteranen des FC Tankstelle noch heute. Dort trafen an einem verlängerten Wochenende teils über 130 Mannschaften jeden Niveaus aufeinander. „Wir waren im mittleren Niveau angesiedelt“, meint Rob Feldmeyer.

Sogar die Datschiburger Kickers waren schon Gegner

Ein weiterer alter Hase beim FC Tankstelle ist Roland Schmieder. 1995 übernahm er das Management des Clubs. Für ihn zählen Spiele wie der Gegenbesuch der Schweizer zum 20. Jubiläum des FC Tankstelle oder das Benefiz-Duell gegen die aus Sportlern und Augsburger Prominenz bestehenden Datschiburger Kickers vor 25 Jahren zu den unvergessenen Momenten. Auf die Frage, was eine Hobby-Fußballmannschaft von den Profis unterscheidet, sagt der 66-Jährige: „Der Spaß am Fußball ist vorrangig, die Freundschaften und die Kameradschaft. Man trifft sich auch privat zum Grillfest und es wird unter der Woche gespielt, damit man am Wochenende Zeit für die Familie hat.“ 2020 gab Schmieder das Management an seinen Sohn Markus weiter. „Ich habe das gern übernommen, ich bin fester Bestandteil des FC Tankstelle seit ich 16 Jahre alt war“, sagt der 41-Jährige, der früher bei der DJK Augsburg-Hochzoll spielte.

Seit dem Jahr 2000 trainiert der FC Tankstelle in der Zugspitzstraße auf dem Fußballgelände der TSG Augsburg-Hochzoll. Anlässlich des 50. Jubiläums des FC Tankstelle erinnerte das Team allerdings noch einmal an seine jahrzehntelange Tradition als Teil der Sportkultur des SV Ottmaring: Im Rahmen des Sportplatzfestes am 20. Juli trat der Club gegen drei andere Hobby-Mannschaften aus früheren Zeiten in einem Blitzturnier an. „Auf dem Feld, auf dem wir zum Jubiläum gespielt haben, war früher nur ein Kartoffelacker“, erinnert sich der Gründer des FC Tankstelle, Adi Blöchlinger. „Wir sind als guter Gastgeber letzter geworden“, resümiert Kapitän Markus Schmieder das Jubiläums-Event augenzwinkernd. „Egal wer gewinnt, uns ist wichtig, sich mit Freunden zu treffen“, sagt sein Vater Roland. Das hat sich seit der Clubgründung vor 50 Jahren nicht geändert.