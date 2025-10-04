Eine bekannte und beliebte Fußgängerbrücke im Textilviertel ist gesperrt

Die Gegend am Martinipark ist bei Fußgängern und Joggern sehr beliebt. Nahe vom ehemaligen OBI-Fachmarkt sind jedenfalls immer viele Ausflügler unterwegs. Auch das Wasserkraftwerk Proviantbach liegt hier. Daher ist die kleine Fußgängerbrücke bekannt. Gegenwärtig ist sie allerdings gesperrt. Die Stadt Augsburg hat die Sperrung veranlasst. Wie lange der Übergang nicht zur Verfügung steht, ist offen.

Brücke gesperrt: Auch in der Altstadt gibt es Probleme

Konkret geht es um die Fußgängerbrücke über den Proviantbach. Sie liegt zwischen der Kleingartenanlage an der Reichenberger Straße und der Proviantbachstraße (parallel zum Localbahngleis) betroffen. Es gibt Sicherheitsbedenken. Wie die Stadt bereits informiert hat, seien im Zuge der Bachablässe an zwei Fußgängerstegen Schäden festgestellt worden, die zur sofortigen Sperrung führen. Der zweite Steg ist in der Altstadt nahe vom Brecht-Haus.

Icon vergrößern Das Wasserkraftwerk Proviantbach liegt in Sichtweite der gesperrten Fußgängerbrücke. Foto: Michael Hörmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Wasserkraftwerk Proviantbach liegt in Sichtweite der gesperrten Fußgängerbrücke. Foto: Michael Hörmann

Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben an einem Sanierungskonzept für die Stege, die ausschließlich von Fußgängern genutzt werden. Aktuell sei noch nicht prognostizierbar, wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleiben muss, heißt es.

Alle anderen Wegebeziehungen bleiben offen. Am Hauptweg ist der Martinipark. Man sieht auf das Werksgelände der Firma Freudenberg. Sie wird allerdings in absehbarer Zeit die Produktion in Augsburg einstellen. Als Termin wurde zuletzt Mitte 2026 genannt. Es ist der endgültige Rückzug aus dem Gewerbepark im Textilviertel, lediglich ein Werksverkauf bleibt.