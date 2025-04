Wunder sollte man sich von dem neuen Fußgängerkonzept keine erwarten. Es gibt in Deutschland – anders als in anderen Ländern – an jeder Straße einen Fußweg, insofern sind schon Mindeststandards geschaffen. Und realistischerweise wird sich der Fußweg-Anteil im städtischen Mobilitätsmix nicht beliebig steigern lassen – die Entfernung setzt dem irgendwann Grenzen.

