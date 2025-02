Garten wie „Truppenübungsplatz“: Herr Wohlhüter bleibt auf seinem Biber-Problem sitzen

Robert Wohlhüter sagt, er sei nervlich am Ende. Und sauer ist er auch. Weniger auf den Biber, auch wenn er das eigentliche Problem ist. Das Tier sorgt seit vielen Jahren für gefährliche Löcher in seinem Grundstück. Erst neulich wieder tat sich eines neben seiner Garage im Pflaster auf. „Zum Glück war da mein Auto gerade nicht abgestellt“, sagt der 77-Jährige. Wohlhüter selbst ist bereits in seinem Garten bis zum Bauch eingebrochen, verletzte sich am Bein. Sauer ist der Augsburger auf die Politik. Vor knapp zwei Jahren wurde ihm finanzielle Unterstützung zugesagt. Mit bis zu 20.000 Euro, so hieß es im Sommer 2023, könne Wohlhüter für eine bauliche Lösung rechnen. Doch von dem Geld hat er bis heute nichts gesehen. Nun ist darüber eine Diskussion entbrannt. Mittendrin: Bayerns Digitalminister und ein Augsburger Anwalt.

