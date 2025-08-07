Essen in schönster Umgebung: Lohnt sich ein Besuch in Bob's Bootshaus am Kuhsee?

Es ist „nur“ der Kuhsee, doch hier kann man sich wie im Urlaub fühlen: An einem warmen Sommerabend (ist ein paar Tage her) sind die meisten Tische auf der Terrasse am Wasser belegt. Der Abendhimmel färbt sich rosa, der Mond leuchtet, die Lichterkette auch und vor den Augen der Restaurantbesucher zieht noch eine Schwimmerin ihre Bahnen durch den See. „Wenn ich den See seh, brauch i koa Meer mehr“ steht in zwei Holzschilder geritzt. Auf der Terrasse von „Bob‘s Bootshaus“ bewahrheitet sich dieser Spruch für manchen Gast. Seit Ende Juni hat das „Bootshaus“ von Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger am Kuhsee geöffnet. Zeit also für eine kleine Gastrokritik im Rahmen unserer Reihe „Reingeschmeckt“.

