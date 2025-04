Habo's Bierschänke: So isst man mit Blick auf Sudkessel und Totenkopf

Es ist ein früher Mittwochabend in Habo‘s Bierschänke, auf vielen Holztischen stehen „Reserviert“-Schilder, ein freundlicher Kellner nimmt die Gäste in Empfang: „Servus, wollt ihr auch noch zum Kneipen-Quiz?“ Die Besucher verneinen. „Dann könnt ihr euch von diesen Tischen gerne einen aussuchen“, sagt der Mitarbeiter und deutet mit der Hand im Wirtsraum umher. „Ich komme gleich zu euch.“ In Habo‘s Bierschänke am Helmut Haller-Platz in Oberhausen wird man als Gast mit offenen Armen empfangen. Auch wenn an diesem Abend nicht alles optimal verläuft, verlässt man das Lokal mit einem guten Gefühl.

