Gastro-Kritik

vor 49 Min.

Urlaubsflair mitten in Augsburg: Die neue "Bar Noir" in Augsburg

Florian Schuster und Philipp Wolf (von links) betreiben die neue Bar Noir in der Maximilianstraße. Nebenbei studieren die beiden 27-Jährigen noch.

Plus Augsburgs Maximilianstraße ist um eine Bar reicher. Das Highlight der Bar Noir ist ihr etwas versteckter Innenhof. Und sonst so? Die Bar Noir in unserer Gastro-Kritik.

Von Daniela de Haen

Ein paar Tische, Sonnenschirme und ein schlichtes Schild kündigen an, dass sich auf Augsburgs Maximilianstraße etwas getan hat. Bar Noir. Geöffnet. Und ein Pfeil nach rechts. Wer die Bar finden möchte, muss genauer schauen. Aber es lohnt sich.

