Augsburg

vor 53 Min.

Das Restaurant Magnolia im Augsburger Glaspalast hat geschlossen

Plus 15 Jahre betrieb Mario Volanti das Restaurant mit gehobener mediterraner Küche in Augsburg. Nun hört er auf. Doch das liegt nicht am mangelnden Zuspruch der Gäste.

Von Katharina Indrich

Mario Volanti weiß das Datum noch ganz genau. Am 9. Juni 2009, vor ziemlich genau 15 Jahren, hat er das Magnolia übernommen. Nach unruhigen Jahren mit vielen Pächterwechseln begann für das Restaurant im Augsburger Glaspalast damit eine Ära der Kontinuität. Doch die ist nun Geschichte. In dieser Woche haben Volanti und sein Team das letzte Mal dort in der Küche gestanden. Das Magnolia aufzugeben ist dem erfahrenen Gastronomen nicht leicht gefallen, wie er sagt. Schließlich sei das Geschäft immer gut gelaufen. Die Gäste seien zufrieden gewesen mit seiner mehrfach ausgezeichneten Interpretation der gehobenen mediterranen Küche. Dennoch habe er nun einen Schlussstrich ziehen müssen.

Denn in der Folge der Coronajahre sei es zunehmend schwerer geworden, gute und kreative Köche zu finden, die Ahnung von der Materie hätten. Und die auch die unternehmerische Verantwortung, die mit der Übernahme eines Restaurants einhergeht, auf sich nehmen möchten. Immer wieder aufs Neue habe er in den vergangenen Jahren versucht, einen Koch zu finden, der das Magnolia mit seinen 120 Sitzplätzen perspektivisch weiterführen kann und will. "Ich habe das über 15 Jahre lang mit viel Herzblut aufgebaut und hätte auch keine Ablöse dafür gewollt", sagt er. Doch trotz intensiver Suche habe sich kein potenzieller Nachfolger gefunden. Als kürzlich auch noch der neben ihm einzig verbliebene Koch ankündigte, in sein Heimatland zurückzugehen, habe er beschlossen, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen