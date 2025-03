Das Lokal La Tavernetta hat in der Innenstadt geschlossen

Das italienische Restaurant La Tavernetta ist in Augsburg eine feste Größe. Die Anfänge hatte das Lokal in der Ludwigstraße. Im Herbst des Vorjahrs eröffnete die Betreiberfamilie ein deutlich größeres Restaurant. Im Glaspalast im Textilviertel in Augsburg wird seitdem aufgetischt. Einige Monate lang gab es das La Tavernetta an zwei Standorten.

Das kleine Lokal in der Innenstadt, in dem die Betreiber im Frühjahr 2016 loslegten, ist mittlerweile geschlossen. Ist es ein dauerhaftes Aus? An einem Aushang an der Tür ist zu lesen: „Unser bisheriger Standort in der Ludwigstraße bleibt vorerst geschlossen.“

Das Angebot im Glaspalast wird von Gästen gut angenommen. Die Küche setzt auf klassische italienische Gerichte, von Antipasti über hausgemachte Pasta bis hin zu ausgewählten Fleisch- und Fischspezialitäten. Im Glaspalast stieg das La Tavernetta als Nachfolger vom Lokal Magnolia ein.