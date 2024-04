Gastronomie

Was kostet die Kugel Eis 2024 in Augsburg?

In Augsburg sind die Preise für Eiskugeln in 2024 im Vergleich zum Vorjahr in vielen Fällen leicht gestiegen.

Plus Es wird wärmer - es startet die Saison der Eisdielen. Zuletzt zogen die Preise für eine Kugel Eis in Augsburg deutlich an. Wir haben uns umgehört, wie die jetzige Situation ist.

Von Katrin Gräßer

Mit steigenden Temperaturen läuft auch die Eissaison wieder an. An den sonnigeren Märztagen dieses Jahres waren trotz Windes die Tische vor den Eisdielen in Augsburg schon voll besetzt, etwa beim Eiscafé "Stanghetto" am Königsplatz, aber auch auf der Maxstraße vor der Eismanufaktur Sommacal, dem ältesten Eiscafé der Stadt. Manche Betriebe in Augsburg haben die Preise für eine Kugel zuletzt etwas angehoben - damit sind sie allerdings deutschlandweit keine Ausnahme.

Das Eiscafé Sommacal auf der Maximilianstraße hat seine Eispreise dieses Jahr um zehn Cent erhöht, von 1,30 Euro auf 1,40 Euro pro Kugel, wie eine Mitarbeiterin vor Ort berichtet. Im Stanghetto am Königsplatz gelten unterschiedliche Preise je nach Sorte: Vanille- oder Schokoladeneis etwa kostet 1,60 Euro, das war schon vergangenes Jahr so. Für etwas ausgefallenere Sorten wie Pistazien- oder Nusseis bezahlt man je Kugel 1,90 Euro, wohl auch, da Nüsse und Pistazien vergleichsweise kostspielige Zutaten sind. Eine Steigerung gibt es beim "Eiswerk 54" in der Wintergasse, das hausgemachtes veganes Soft- und Kugeleis anbietet. Hier kostet eine Kugel zwei Euro, voriges Jahr waren es noch 1,80 Euro. Das Softeis ist hier ab 3,50 Euro pro Portion zu haben. Beim "Tutti Frutti" am Judenberg liegt die Kugel Eis mittlerweile bei 1,60 Euro, zuvor waren es 1,50 Euro. Angesichts gestiegener Rohstoffpreise kommt die Entwicklung bei den Eiskugeln nicht unbedingt überraschend: So stieg beispielsweise der Preis von Vollmilch zwischen 2020 und 2024 um insgesamt 29 Prozent.

