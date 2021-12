Augsburg

22.12.2021

Weihnachten in der Gastronomie: Zwischen 2G, Abholen und Lieferservice

Plus Wie die Augsburger Gastronomie in diesem Jahr das Thema Weihnachtsmenü angeht und welche Besonderheiten in einigen Lokalen geboten werden.

Von Johannes Kapfer

Ein gemeinsames Essen in der Weihnachtszeit stellt für viele Familien eine Konstante im Jahreskalender dar. Manche kochen zu Hause, viele gehen essen. Im zweiten Jahr der Pandemie konnten sich viele Gastronominnen und Gastronomen darauf aber nicht verlassen: Die 2G-Regelung, die Sperrstunde ab 22 Uhr sowie die Vorsicht vieler Bürgerinnen und Bürger bewirkten, dass Weihnachtsfeiern abgesagt und Reservierungen für die Feiertage erst gar nicht gemacht wurden. Deshalb haben sich einige Wirte Alternativen einfallen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen