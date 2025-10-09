Große Gastro-Kette eröffnet bald ein neues Lokal in der Augsburger Annastraße

Die Gastronomiekette Alex hat in vielen deutschen Städten ein Lokal: Im April wird der 43. Betrieb eröffnet. Dafür zieht es die Wiesbadener Mitchells & Butlers GmbH, die die Alex-Lokale betreibt, in die Augsburger Fußgängerzone. Das Geschäftshaus in der Annastraße 3 wird künftig die Adresse von Alex Augsburg sein. Zuvor planen die Betreiber einen aufwendigen Innenumbau – und suchen auch noch zahlreiche Mitarbeiter.

Im Jahr 1989 wurde die erste Alex-Filiale eröffnet. In den folgenden Jahrzehnten kam eine stattliche Anzahl weiterer Lokale hinzu. Mitchells & Butlers belegt inzwischen im Segment der deutschen Systemgastronomie einen der vorderen Plätze. In Bayern gab es bislang fünf Alex-Filialen, im April kommt nun die sechste in der Augsburger Annastraße hinzu.

Geplantes Lokal Alex in Augsburg: Das Unternehmen investiert 1,7 Millionen Euro in den Innenumbau

Im Oktober habe das Unternehmen einen langjährigen Mietvertrag für die Räume in der Annastraße abgeschlossen, nachdem das städtische Bauamt die Genehmigung für einen aufwendigen Innenumbau erteilt hatte, heißt es in einer Mitteilung. Die Umbaukosten schätzen die Alex-Betreiber auf rund 1,7 Millionen Euro. Im Erdgeschoss sollen auf einer Fläche von rund 470 Quadratmetern etwa 200 Sitzplätze angeboten werden. Im Außenbereich soll es weitere 100 Plätze geben. Der Standort bilde den idealen Rahmen für die „emotionale, gastronomische Erlebniswelt“ des Unternehmens, wird Geschäftsführer Bernd Riegger zitiert. „Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem kulinarischen Ganztagsangebot in einem einladenden Wohlfühlambiente zu einem attraktiven Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen werden.“

Die große Gastro-Kette Alex kommt demnächst nach Augsburg. So sieht es im Nürnberger Lokal aus Foto: Alex

Das Alex Augsburg wird jeden Morgen ein Frühstücksbuffet bieten, das sich am Wochenende und an Feiertagen zum Brunchbuffet erweitert. Mittags und abends soll es ein breites Angebot von Bowls, Flammkuchen, Schnitzeln, Burgern oder Currys geben. Kaffee und Kuchen sowie Cocktails stünden ebenfalls zur Auswahl, heißt es.

Das Unternehmen geht bereits jetzt auf die Suche nach Mitarbeitern: Rund 60 Arbeitskräfte würden in Service und Küche für die Augsburger Filiale benötigt.