Gebetshaus Augsburg lädt zum Zimzum-Festival

Das Zimzum-Festival ist von 3. bis 6. Januar erstmals in der Messe Augsburg zu Gast. Es richtet sich an junge Christen zwischen 14 und 25 Jahren, aber auch an Jugendliche und junge Erwachsene ohne kirchlichen Hintergrund. Veranstalter ist das Gebetshaus Augsburg in Kooperation mit Campus für Christus.

Ziel soll es sein, Besucherinnen und Besuchern vier Tage mit inspirierenden Talks, Musik, Workshops, Seminaren und Freizeitaktivitäten zu bieten. In einer Zeit der Verunsicherung wolle man gerade jungen Menschen ein Signal von Hoffnung und der Freude eines persönlichen Glaubens schenken und sie dabei unterstützen, ihr eigenes, von Gott gegebenes Potenzial zu entdecken, so die Veranstalter.

Zimzum-Festival richtet sich speziell an die Generation Z

Im Unterschied zu den Formaten „Mehr“ und „Weniger“, die das Gebetshaus seit einigen Jahren in der Augsburger Messe durchgeführt hat und zu denen bis zu 12.000 Menschen aller Altersgruppen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum angereist sind, sei das Zimzum-Festival speziell für Menschen der jungen Generation konzipiert worden. Unter anderem spielen verschiedene Bands. Mehr Infos, auch zu den Tickets, gibt es unter www.zimzumfestival.com.