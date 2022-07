Geburt in Augsburg: An diesen Orten können Sie Ihr Kind zur Welt bringen

Wir stellen Ihnen alle Orte vor, an denen Sie Ihr Kind zur Welt bringen können. Kreißsaal, Geburt und Co. - hier lesen Sie wichtige Informationen.

In Augsburg ist die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger überdurchschnittlich gut abgedeckt. Auch im Bereich Hebammen und Kapazitäten in den Kreißsälen muss sich die Fuggerstadt nicht verstecken. Im Gegenteil. Die Augsburger Kliniken genießen bei Entbindungen überregional einen sehr guten Ruf. Wir stellen Ihnen im Folgenden in einer Übersicht die beiden Einrichtungen vor, in denen Sie Ihr Kind in Augsburg zur Welt bringen können.

Geburt im Universitätsklinikum Augsburg - das größte Krankenhaus der Stadt

Informationen: Als Maximalversorger bietet das Universitätsklinikum Augsburg ein nahezu vollständiges Spektrum aller medizinischen Fachrichtungen an. Dazu zählt auch die gynäkologische Abteilung, die als Perinatalzentrum der Stufe I zertifiziert ist, die sich auf Hochrisikoschwangerschaften spezialisiert hat. Das Einzugsgebiet des Universitätsklinikums Augsburg umfasst neben der Stadt und dem Landkreis Augsburg auch das erweiterte Umland.

Ein Besuch eines Patienten oder einer Patientin auf der Normalstation ist täglich zwischen 14.00 und 19.00 Uhr für maximal eine Stunde möglich. Ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest muss dabei vorgelegt werden. Die aktuelle Besuchsregelungen für die Geburtsstationen entnehmen Sie bitte der offiziellen Website des Universitätsklinikums Augsburg. Adresse: Stenglinstraße 2, 86152 Augsburg

Stenglinstraße 2, 86152 Anreise und Parkmöglichkeiten : Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann man das Universitätsklinikum Augsburg sowohl mit den Buslinien 32 Haltestelle "Uniklinik/BKH" und 500/501 Haltestelle "Kinderklinik" als auch mit der Straßenbahnlinie 2 Haltestelle "Uniklinik/BKH" erreichen. Das Universitätsklinikum bietet etliche kostenpflichtige Parkmöglichkeiten inklusive einigen behindertengerechten Parkplätzen an. Die aktuellen Parkgebühren entnehmen Sie bitte der offiziellen Website des Universitätsklinikums Augsburg.

Öffnungszeiten Notaufnahme:

Zentrale Notaufnahme : ganzjährig, rund um die Uhr. Bitte melden Sie eine Geburt telefonisch unter 0821 / 400 - 01 an.

ganzjährig, rund um die Uhr. Bitte melden Sie eine telefonisch unter an. Gynäkologischer Notdienst: Montag bis Freitag, 16.00 bis 8.00 Uhr. Zu anderen Uhrzeiten sowie samstags, sonn- und feiertags suchen Sie bitte die Zentrale Notaufnahme auf.

Geburt im Josefinum Augsburg - hier kommen die meisten Kinder in Augsburg auf die Welt

Informationen: Das Josefinum in Augsburg , welches nach dem ersten Weltkrieg gegründet wurde, ist auf die Behandlung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie Frauen spezialisiert und gilt im Augsburger Raum als eine der Adressen für Entbindungen . Rund 3000 Geburten werden hier jährlich durchgeführt. Nirgendwo kommen so viele Kinder im Raum Augsburg auf die Welt. Etwa 400 Betten stehen für Patientinnen und Patienten zur Verfügung.

Die regulären Besuchszeiten sind täglich von 14.30 bis 19.30 Uhr. Aktuelle Hygiene- und Sicherheitsvorgaben entnehmen Sie bitte der offiziellen Website des Josefinums. Adresse: Kapellenstraße 30, 86154 Augsburg

Kapellenstraße 30, 86154 Anreise und Parkmöglichkeiten : Über die Haltestellen "Bärenwirt" (Straßenbahnlinie 4 sowie Buslinien Bus 21, 27 und 35) und " Oberhausen Bahnhof"(Straßenbahnlinie 2 und Buslinie 35) erreichen Sie das Josefinum. In einer nahegelegenen Parkgarage können die Patientinnen und Patienten des Josefinums Augsburg die kostenpflichtigen Parkmöglichkeiten wahrnehmen.

Öffnungszeiten Notaufnahme:

Die Notaufnahme des Josefinums ist ganzjährig, rund um die Uhr geöffnet.

des Josefinums ist ganzjährig, rund um die Uhr geöffnet. Eine telefonische Voranmeldung unter 0821 / 2412 - 0 erleichtert Ihnen den Ablauf der Geburt .

Das Geburtshaus - die moderne Alternative

In Geburtshäusern gibt es die Möglichkeit, alternative Geburtsmethoden, wie etwa eine Unterwassergeburt, durchzuführen. Aktuell gibt es aber kein Geburtshaus im Augsburger Stadtgebiet.

