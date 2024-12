Unbekannte öffnen Gullydeckel unter geparktem Auto

Sie waren offenbar darauf aus, Schaden anzurichten: Die Polizei sucht nach drei Männern, die am Sonntagabend in Augsburg einen Gullydeckel unter einem parkenden Auto aus der Verankerung gehoben haben. Die Tat fiel einem Anwohner in der Tendelstraße auf, der gegen 22.15 Uhr ein metallisches Geräusch wahrgenommen hatte. Er sah zudem drei dunkel gekleidete Männer, die in Richtung Gieseckestraße flüchteten. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Alter der drei Männer wird auf 15 bis 22 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (AZ)

