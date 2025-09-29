Geld in Taxi gefunden: Augsburger Polizei sucht Besitzer

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Taxi-Fahrgast, der im Zeitraum von Montag, 8., bis Freitag, 26. September, Geld im Fahrzeug im Bereich Augsburg verloren hat.

Laut Polizei ließ der unbekannte Fahrgast eines Taxiunternehmers offenbar einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich in dem Taxi zurück.

Der ehrliche Finder gab das Bargeld bei der Polizei ab, in der Hoffnung, dass der Eigentümer ausfindig gemacht werden kann. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrgast. Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)