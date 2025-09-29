Icon Menü
Geld in Taxi gefunden: Augsburger Polizei sucht Besitzer

Augsburg

Geld in Taxi gefunden: Augsburger Polizei sucht Besitzer

Ein unbekannter Fahrgast hat in einem Taxi in Augsburg Geld verloren. Der ehrliche Finder brachte es der Polizei. Diese sucht nun den Besitzer.
    Die Augsburger Polizei will wissen: Wem gehört das Geld, das in einem Taxi gefunden wurde?
    Die Augsburger Polizei will wissen: Wem gehört das Geld, das in einem Taxi gefunden wurde? Foto: Federico Gambarini/dpa (Symbolfoto)

    Die Polizei sucht nach einem unbekannten Taxi-Fahrgast, der im Zeitraum von Montag, 8., bis Freitag, 26. September, Geld im Fahrzeug im Bereich Augsburg verloren hat.

    Laut Polizei ließ der unbekannte Fahrgast eines Taxiunternehmers offenbar einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich in dem Taxi zurück.

    Der ehrliche Finder gab das Bargeld bei der Polizei ab, in der Hoffnung, dass der Eigentümer ausfindig gemacht werden kann. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrgast. Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)

