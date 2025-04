„Geld spielt keine Rolle“: Wie Augsburg und die Region von den Rüstungsmilliarden profitieren

Nicht alle Firmen in Augsburg wollen offen darüber sprechen, teils gibt es in der Branche auch Verschwiegenheitsklauseln, die Firmenchefs zum Schweigen zwingen. Aber es zeigt sich dennoch ein klarer Trend: Eine Reihe von Firmen in der Stadt und im Umland profitiert von den hohen Summen, die jetzt für Verteidigung ausgegeben werden. Durch die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben dürfte demnächst noch mehr Geld in den Rüstungsbereich fließen. Was sich Unternehmen in Augsburg und der Region davon erwarten.

