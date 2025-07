Gemeinsames Gymnasium: Landkreis Augsburg prüft Optionen

Schulgutachten in Stadt und Landkreis prognostizieren in den kommenden Jahren steigende Schülerzahlen. Seit Bildungsreferentin Martina Wild vor drei Jahren die Ergebnisse vorgelegt bekam, habe sie Maßnahmen ergriffen, um mehr Raum zu schaffen. Unter anderem habe die Stadt dem Landkreis angeboten, im Augsburger Westen ein gemeinsames Gymnasium zu errichten. Diese Schule stelle nach wie vor „eine von vielen Handlungsoptionen“ dar, teilte Landrat Martin Sailer (CSU) der Stadt nun in einem Schreiben mit. Noch vor kurzem klang dies anders.

Erst im März wurde das Schulgutachten des Landkreises im zuständigen Ausschuss vorgestellt. Ein Ergebnis: Die Schülerzahlen steigen so stark, dass allein an den Realschulen und Gymnasien bis zu hundert Klassenzimmer fehlen könnten. Ein Neubau sei im Moment eventuell für die Realschule Meitingen im Gespräch, ein gemeinsames Gymnasium mit der Stadt Augsburg sei aktuell aber kein politisches Thema, hieß es damals bei den Kreisräten. Sailer hält sich in seinem aktuellen Schreiben an Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) bedeckt, ein Bekenntnis zu den Plänen für ein gemeinsames Gymnasium ist es nicht. Der Landkreis befinde sich weiterhin in einer „frühen Phase der Prüfung“, in der verschiedene Optionen ergebnisoffen betrachtet werden, schreibt der Landrat.

Ein möglicher Neubau hänge von einer Vielzahl von Faktoren ab

Ob und an welchem Standort ein möglicher Neubau sinnvoll und realisierbar sei, hänge von einer Vielzahl von Faktoren ab - etwa von der langfristigen Entwicklung der Schülerzahlen, den pädagogischen Anforderungen und den finanziellen Rahmenbedingungen. Die Prüfung der einzelnen Standorte werde bis ins Frühjahr 2026 dauern.

Die Informationsvorlage samt Schreiben von Landrat Sailer war den Stadträten des Augsburger Stadtrates erst eine Stunde vor dem Bildungsausschuss zugestellt worden. Das sorgte teils für Unverständnis. SPD-Stadträtin Tatjana Dörfler sagte, dass das der Bedeutung des Themas nicht angemessen sei. Bildungsbürgermeisterin Wild betonte ihrerseits, das Schreiben selbst erst am Montag bekommen zu haben.