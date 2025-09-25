„Geniale Freistilküche“: Diese Augsburger Lokale werden vom Restaurantführer Gusto gelobt

Mitte Juni stellte der Gourmet-Führer Michelin seine Auszeichnungen für 2025 vor. Seitdem hat Augsburg mit dem Nose&Belly ein viertes Sterne-Restaurant, neben dem August (zwei Sterne), Alter Liebe und Sartory im Hotel Maximilian's (jeweils ein Stern). Der Gusto, ebenfalls ein Restaurantführer mit überregionaler Bedeutung, hat bereits jetzt seine Bewertungen für 2026 bekannt gegeben – allerdings nicht mehr auf Papier, sondern ausschließlich online. Auch mehrere Augsburger Restaurants werden vom Gusto lobend erwähnt. Teils klingen die Tester sogar richtig euphorisch.

Lilo Murr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis