Nach Krach: So will die Stadt Augsburg bei der geplanten Realschule weitermachen

Kommenden Dienstag wird in einer Sondersitzung von Bildungs- und Bauausschuss das weitere Vorgehen zur geplanten neuen Realschule im Augsburger Osten beschlossen. Zuletzt hatte es in der Koalition deshalb gekracht - eine für den 17. Oktober anberaumte Sitzung war daraufhin abgesagt worden. Der geplante Standort an der Hans-Böckler-Straße war, wie sich herausstellte, einzelnen CSU-Stadträten zu negativ dargestellt worden. Mit einer überarbeiteten Vorlage soll der weitere Prozess nun an Fahrt aufnehmen.

