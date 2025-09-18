Icon Menü
Bahnprojekt Augsburg - Ulm: Gerät der Bahnverkehr in der Region Augsburg aufs Abstellgleis?

Region Augsburg

Es hakt nicht nur beim Neubau: Landet der Bahnverkehr um Augsburg auf dem Abstellgleis?

Das mögliche Aus des Neubauprojekts Augsburg - Ulm ist nicht der einzige wunde Punkt. Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt vor den Folgen für Pendler. Aus der Politik gibt es Forderungen.
Von Stefan Krog und Katja Röderer
    Der Neubau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm könnte an fehlendem Geld scheitern, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Sollte es tatsächlich so kommen, hätte das Folgen für die Fernverkehrsanbindung, aber auch für die Qualität des regionalen Bahnverkehrs.
    Der Neubau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm könnte an fehlendem Geld scheitern, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Sollte es tatsächlich so kommen, hätte das Folgen für die Fernverkehrsanbindung, aber auch für die Qualität des regionalen Bahnverkehrs. Foto: Marcus Merk

    Politiker und der Fahrgastverband Pro Bahn haben beunruhigt auf die Infrastruktur-Streichliste des Bundesverkehrsministeriums reagiert, die unter anderem den Neubau der Bahnstrecke Augsburg - Ulm beinhaltet. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) erklärte am Donnerstag, dass das Projekt mobilitätspolitisch für die Region wichtig sei. „Für die Stadt Augsburg ist der Ausbau von großer Bedeutung, sowohl im Hinblick auf die Anbindung als auch auf die Entwicklungsperspektiven.“ Der Bund müsse das Geld dafür locker machen. Der Fahrgastverband Pro Bahn warnte davor, dass – sollte es tatsächlich zum Aus für die Strecke kommen – auch Verbesserungen für Bahnpendler aus dem Augsburger Umland in weite Ferne rücken würden.

