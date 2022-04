Baureferent will 200.000 Euro für Überstunden: Jetzt nimmt die Kritik zu

"Laut Stadt forderte Merkle damals vehement personelle Verstärkung, aus Geldmangel gab es diese aber nicht. So dokumentierte Merkle seine Überstunden gemäß einer Dienstvereinbarung aus dem Jahr 2004, die unter dem damaligen Oberbürgermeister Paul Wengert (SPD) mit dem Personalrat geschlossen worden war. Solche Langzeitkonten nutzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Regel, um früher in Ruhestand zu gehen."



Das kommt davon wenn man am Personalstand spart und das zu Lasten ALLER Mitarbeiter geht, die dann die Arbeit derer mitmachen müssen die die Konten am Ende sich nicht auszahlen lassen sondern früher in Rente gehen. Und das ist die große Mehrheit weil die meisten einfach die Schnauze voll haben nach Jahrzehnten bei der Stadt und lieber ein halbes oder ganzes Jahr eher gehen als die hohe Versteuerung in Kauf zu nehmen.



Herr Merkle ist nur die extreme Spitze eines gewaltigen Eisbergs an Überstunden der in der Stadt unterwegs ist. Grad recht so, dass jetzt auch mal jemand ordentlich Geld dafür verlangt und so diese Misswirtschaft endlich mal ans Licht kommt.



Und @SPD: (edit/mod/bitte sachlich bleiben) IHR habt den Mist eingeführt.

