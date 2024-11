Gerüst auf dem Staatstheater wird abgebaut

Auf der Staatstheater-Baustelle wird demnächst das Gerüst, das seit Jahren den kastenförmigen Aufbau über der Bühne umgibt, abgebaut. Man komme mit der Sanierung des Theaters in diesem Abschnitt in eine andere Phase, so die Stadt. Das große Banner der Kampagne „Was für ein Theater“, mit der die Stadt für die Sanierung wirbt, musste in diesem Zug vorübergehend verschwinden. Man habe das Großplakat angesichts des aktuell starken Windes vorzeitig entfernt, voraussichtlich im dritten Quartal 2025 soll es wieder angebracht werden.

Staatstheater Augsburg: Stadt will Seitendächer des Bühnenturms erneuern

Das Gerüst wird ab Montag, 25. November, abgebaut. Dann will die Stadt die Seitendächer des Bühnenturms erneuern. Bis Herbst 2025 werden die Dächer abgebrochen und durch eine neue Stahlbeton-Konstruktion ersetzt. Diese Arbeiten laufen ungeachtet der Diskussionen mit dem Architekturbüro, von dem man sich beim Bauteil II trennen will, weiter.

Die Arbeiten am Bühnenturm selbst sind unterdessen ein gutes Stück weiter gekommen. In den vergangenen Monaten wurde im Inneren ein gigantisches Stahlgerüst errichtet, das künftig die Bühnentechnik trägt. Auch am Bauwerk selbst wurden Stahlträger eingezogen.