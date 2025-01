Geschäft in der Altstadt schließt: „Ich kann meinen Laden nicht als Hobby betreiben“

Das Geschäft Kadoh (Wohndeko, Textilien, Accessoires) zieht sich aus der Augsburger Altstadt zurück und der Modeladen Rebella wird nach nach kurzer Verweildauer in der Altstadt ebenfalls geschlossen. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Unterdessen verlegt ein Schmuckgeschäft seinen Sitz von der Bahnhof- in die Annastraße.

Bei Rebella in der Altstadt (Bauerntanzgässchen) stehen Modelabels mit besonderem Hintergrund im Fokus. Es geht um die Produktion auf nachhaltiger Basis, faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne oder die Produktion in Europa, ist auf der Homepage zu lesen. Wie zu hören ist, kam das Konzept an. Trotzdem schließt der Laden nun. Spätestens Ende März ist Schluss - je nach Abverkauf. Vonseiten der Inhaberinnen ist zu erfahren, dass private Gründe zu dieser Entscheidung geführt hätten.

Handel in Augsburg: Private Gründe für Rebella-Schließung verantwortlich

Anders sieht es bei Kadoh (Vorderer Lech), einem kleinen Laden für Wohndeko, Textilien und Accessoires, aus. Inhaberin Sabine Schubert führt klar wirtschaftliche Faktoren für den Rückzug aus Augsburg an. „Das Geschäftsjahr 2024 war zwar besser als 2023, aber wir haben uns bisher nicht wieder von Corona erholt.“ Dazu mache sich die Wirtschaftskrise bemerkbar. „Die Menschen kaufen weniger. Und wir führen einfach auch Produkte, die man nicht dringend braucht.“ Der Aufwand, den sie betreibe, für das, was am Ende herauskomme, stünde in keinem sinnvollen Verhältnis mehr. „Ich hänge an meinem Laden, aber als reines Hobby kann ich ihn nicht betreiben“, so Schubert.

Die Inhaberinnen von Rebella geben ihren Laden im Bauerntanzgässchen auf. Private Gründe haben sie dazu bewogen. Foto: Andrea Wenzel

Am 31. Januar wird sie daher letztmals geöffnet haben, führt das Geschäft aber mit dem zugehörigen Online-Shop weiter fort. Lager und Versandlogistik laufen schon heute in München. Dort bietet Schubert bereits einen Lagerverkauf an. Geöffnet ist individuell nach Anmeldung.

Veränderungen gibt es auch in der Annastraße. Das Schmuckgeschäft Orovivo eröffnet am 31. Januar in den ehemaligen Räumen des Modegeschäfts Pimkie. Dafür schließt der Laden in der Bahnhofstraße.