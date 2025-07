Im Zeitraum zwischen Samstag, 12. Juli, 19 Uhr, und Montag, 14. Juli, 8.30 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße einzudringen. Der Versuch misslang. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0821/323-2110 zu melden. (att)

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friseursalon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis