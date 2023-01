Geschichte

15:06 Uhr

Als sich Göggingen und Augsburg vor 100 Jahren erbittert stritten

Plus Ein im Gögginger Amtsblatt veröffentlichtes Pamphlet erzürnte vor 100 Jahren den Augsburger Stadtrat. Der schoss giftig zurück.

Von Heinz Münzenrieder Artikel anhören Shape

Anfang der 1920er-Jahre klopften die Gögginger mehrmals im Augsburger Rathaus an: Sie wollten einfach ausloten, „ob's was bringt“, wenn man zur großen Nachbarin geht. Im Grunde genommen zog es sie aber nie zu ihr hin. Eher lustlos wurde hin- und her verhandelt. Als dann aber in Göggingen Dank der Zwirnerei und Nähfadenfabrik die Steuerzahlungen die Gemeindecassa immer mehr erfreuten, wollten die Leute von der Singold überhaupt nichts mehr von einer Liaison mit Augsburg wissen. Im marktgemeindlichen Amts- und Anzeigeblatt ließen sie es deshalb vor 100 Jahren – zu Beginn des Jahres 1923 – so richtig publizistisch krachen. Sozusagen zum gehörigen Abschluss der jahrelangen Plemperei. Gegen die dabei vorgebrachten „Ungeheuerlichkeiten“ nahm der Augsburger Stadtrat recht beleidigt Stellung und schoss dabei ziemlich weit über das Ziel hinaus. Ein richtiger Krieg der Worte fand damals statt. Heftig war es für die Augsburger schon, was ihnen gleichsam amtlich-anonym von den „lieben“ Nachbarn vorgeworfen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen