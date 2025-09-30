Icon Menü
Gestohlene Räder aufgetaucht: Augsburger Polizei sucht Besitzer

Augsburg

Wem gehören diese gestohlenen Räder? Augsburger Polizei sucht Besitzer

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb sitzt seit vergangener Woche in U-Haft. Die Augsburger Polizei sucht nun nach den Besitzern mehrerer Räder und E-Scooter.
    • |
    • |
    • |
    Auch dieses Bike wurde gestohlen.
    Auch dieses Bike wurde gestohlen. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

    Die Polizei sucht weiterhin nach Eigentümern von Fahrrädern und E-Scootern. Wie berichtet, hatten Polizeibeamte am vergangenen Donnerstag unter anderem bei einem 37-Jährigen mehrere Fahrräder und E-Scooter entdeckt. Diese waren offenbar gestohlen. Sie hatten den Mann erwischt, als dieser gerade Räder und E-Scooter in ein Auto lud. Er wurde festgenommen.

    Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 37-Jährige am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und setzte diesen in Verzug. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Polizei bittet Eigentümer der Fahrräder und E-Scooter, sich unter 0821/323- 2510 zu melden. Fotos zu den Rädern gibt es auf der Homepage der Polizei unter https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen. (ina)

