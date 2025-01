„Gewaltig aufrüsten“: Augsburg als Ministeriumssitz weiter ausgebaut

Die Außenstelle des bayerischen Ministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr in Augsburg wächst. Am Montag wurden die 38 neuen Büroräume im ehemaligen Telegrafenamt an der Langenmantelstraße in Anwesenheit von Bauminister Christian Bernreiter und Oberbürgermeisterin Eva Weber (beide CSU) an das Ministerium übergeben. Aktuell arbeiten hier rund 60 Mitarbeiter. Bernreiter sagte, die Ausweitung der Räumlichkeiten sei ein „klares Bekenntnis zu Augsburg“. Den Mitarbeitern soll freigestellt werden, ob sie am Augsburger Standort arbeiten wollen. Ob das ambitionierte Ziel, bis 2030 rund 200 Stellen in Augsburg zu verankern, erreicht wird, ist indes fraglich.

