Das Gewerbeamt in Augsburg: Adresse, Termin und Telefonnummer

Wir bieten Ihnen einen Überblick über das Gewerbeamt der Stadt Augsburg, nennen Adressen und Telefonnummern und listen die verschiedene Kosten auf.

Ob in Teilzeit oder als Haupterwerb - wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, kommt um eine Vorstellung beim zuständigen Gewerbeamt nicht herum. Das Gewerbeamt hat eine Doppelfunktion als zulassende Behörde und als kontrollierende Instanz. Wir stellen Ihnen das Gewerbeamt Augsburg im Detail vor und klären einige wichtige Fragen rund um das Thema Gewerbeanmeldung und die Befugnisse des Gewerbeamtes.



Wie man ein Gewerbe im Gewerbeamt anmeldet und was das kostet

Um ein Gewerbe anmelden zu können benötigt man entweder eine entsprechende Berechtigung (Gesellen oder Meisterbrief) oder eine Reihe von verschiedenen Genehmigungen (Schanklizenzen oder ähnlichem). Davon ausgenommen sind sogenannte freie Berufe. Darunter fallen neben Ärzten und Architekten auch Übersetzer und Journalisten. Für einige dieser Berufe ist ein erfolgreich absolviertes Studium vorgeschrieben. Jedoch muss beispielsweise der Inhaber einer Arztpraxis selbst kein Arzt sein, solange er nicht praktiziert, sich lediglich um die Verwaltung kümmert und mindestens einen Arzt oder eine Ärztin in Vollzeit angestellt hat. Innerhalb weniger Arbeitstage nach einer erfolgreichen Gewerbeanmeldung wird dem neuen Gewerbetreibenden der Gewerbeschein postalisch zugestellt. Damit gilt das Gewerbe offiziell als bestätigt und der Gewerbetreibende kann mit der Ausübung seiner Tätigkeit beginnen. Das Formular zur Gewerbeanmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite der Stadt Augsburg.

Kosten für eine Gewerbeanmeldung : 60 Euro

Kosten für eine Gewerbeabmeldung: 40 Euro

Die Rechte und Pflichten des Gewerbeamtes

Das Gewerbeamt ist hauptsächlich für die administrativen Aufgaben des Gewerbewesens zuständig. Weiterhin meldet es neue Betriebe dem sogenannten Gewerbeaufsichtsamt, das überwacht, ob Qualitätsstandards eingehalten und Arbeitnehmerschutzmaßnahmen adäquat umgesetzt werden. Das Gewerbeaufsichtsamt hat aus diesen Gründen das Recht zu jeder Zeit ein Unternehmen in Kotrollabsicht zu betreten. Das Gewerbeamt ist jedoch nicht nicht nur für Gewerbeanmeldungen zuständig. Auch Ab-, und Ummeldungen von Gewerben und die Umwandlung von beispielsweise einem Kleingewerbe hin zu einer GmbH befinden sich im Leistungsspektrum des Gewerbeamtes.

Einer der wichtigsten Aspekte, die das Gewerbeamt erfüllt, ist das Erteilen von Auskünften über Gewerbetreibende und Firmen. Dabei werden an den Antragsteller im Regelfall der Name der Firma, die entsprechende Anschrift, der Name des Eigentümers sowie das Tätigkeitsfeld der Firma mitgeteilt. Weitergehende Informationen werden ausschließlich auf Grundlage einer juristischen Anordnung herausgegeben.

Informationen zum Gewerbeamt in Augsburg

Adresse: An der blauen Kappe 18, 86152 Augsburg

Öffnungszeiten: Aktuell ist kein persönliches Vorstellen beim Augsburger Gewerbeamt möglich. Die Kommunikation erfolgt derzeit ausschließlich telefonisch oder auf elektronischem Wege. Zu folgenden Zeiten sind die städtischen Beamten des Augsburger Gewerbeamtes für Sie telefonisch zu erreichen: Montag und Dienstag: 8.00 bis 12.30 Uhr, Mittwoch: Ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung, Donnerstag: 8.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr.

Kontaktmöglichkeiten: Das Gewerbeamt der Stadt Augsburg ist unter folgenden Durchwahlen zu erreichen: 0821 / 324 - 4234, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230. Die Faxnummer des Augsburger Gewerbeamtes lautet 0821 / 324 - 4202. Per E-Mail ist das städtische Gewerbeamt unter gewerberecht@augsburg.de erreichbar.

Erreichbarkeit und Parken: Aufgrund der stark eingeschränkten Parkmöglichkeiten empfiehlt sich eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Über die Haltestellen "Blaue Kappe" oder "Klinkertor" erreichen Sie das Gewerbeamt der Stadt Augsburg innerhalb weniger Minuten zu Fuß.

