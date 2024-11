„Gewisses Maß an Verrohung“: So ist die Sicherheitslage im Augsburger Nahverkehr

Das ist einfach maßlos übertrieben! Was bezwecken Sie mit dieser Schwarzmalerei, Rainer? Ich bin seit 2007 mindestens zweimal täglich am Kö, weil er auf meinem Arbeitsweg liegt, und noch nie bin ich in eine Situation gekommen, in der ich mich unwohl gefühlt hätte. Und ich bin sehr sicher, dass das auch bis zu meinem Ruhestand so bleiben wird. Aber bleiben Sie gern dem Kö fern, auf dauernörgelnde Zeitgenossen wie Ihnen habe ich eh keine Lust.