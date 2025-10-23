Im ehemaligen Eckerle-Geschäft wird es weihnachtlich – und in der Nähe gibt es neue Gastronomie

Die Inhaber des ehemaligen Eckerle-Geschäfts in der Annastraße suchen weiter nach einem Nachmieter. Laut Online-Inserat geht es um 684 Quadratmeter – für 20.000 Euro Monatsmiete. Jetzt tut sich etwas, wie der Makler auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Bis Ende des Jahres gibt es einen Interimsmieter, im Januar soll eine Entscheidung fallen, wer dauerhaft die Ladenfläche übernimmt. Auch in der Nachbarschaft in der Augsburger Fußgängerzone füllen sich Leerstände – ein Geschäft hat aber auch aufgegeben.

Fast genau ein Jahr, nachdem der Herrenausstatter Eckerle eine seiner beiden Augsburger Filialen - das Eckerle Studio - aufgegeben hat, kommt wieder Leben in die Geschäftsräume. Von November bis Ende des Jahres zieht Yvonne Konrad mit ihrem Weihnachts-Pop-up Glaswald ein. Nachdem sie ihr Geschäft, das handgefertigten und teils ausgefallenen Weihnachtsschmuck anbietet, unter dem Bogen 2022 aufgegeben hatte, kehrt sie einmal im Jahr mit einem vorübergehenden Angebot zurück in die Innenstadt. Nach Stationen im jetzigen FCA-Fanshop in der kurzen Maximilianstraße und in einer abgetrennten Ladenfläche des ehemaligen Karstadt-Gebäudes im letzten Jahr, zieht sie 2025 in die ehemaligen Eckerle-Flächen ein.

Vermutlich zieht ein Textilunternehmen in das ehemalige Eckerle-Gebäude

Dort soll es nach dem Glaswald-Gastspiel dann aber bald dauerhaft einen neuen Mieter geben. Aktuell verhandle man mit zwei Textilunternehmen, teilt der zuständige Makler mit. Sie würden die Fläche im Ganzen übernehmen. Im Januar soll die Entscheidung fallen, wer künftig auf Eckerle folgt.

Die Fresh&Fit-Box ist neu in der Annastraße in Augsburg. Foto: Marcus Merk

In der Annastraße sind dagegen bereits neue Mieter eingezogen. Dort hat mit der Fresh&Fit-Box ein neuer Kiosk geöffnet. Angeboten werden Fruchtsäfte, Bowls und Wraps. Im übernächsten Ladengeschäft wird, wie berichtet, Feuer&Flamme einziehen. Die letzten Arbeiten laufen, in wenigen Tagen soll es losgehen. Dort werden verschiedene Grillwürste – von der klassischen Roten, über Käsekrainer bis hin zur Chilli-Cheese-Variante - angeboten. Nach dieser Eröffnung hat sich in der Annastraße dann eine kleine Gastro-Meile gebildet. Dann reihen sich der City-Kiosk, die Fresh&Fit-Box, die Kichererbse, Feuer & Flamme und der Zimtschnecken-Anbieter Cinnamood aneinander. Am anderen Ende der Annastraße zieht ebenfalls Gastronomie ein. Im April soll ein großes Lokal der Kette Alex eröffnen.

Tredy hat sich aus Augsburg verabschiedet

Ausgezogen ist unterdessen der Modehändler Tredy zwischen Schuh Schmid und Rossmann in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Eine Anfrage, warum sich das Unternehmen aus der Innenstadt verabschiedet hat, blieb bislang unbeantwortet.