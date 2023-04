Augsburg

vor 31 Min.

Mit sieben Mitgliedern fing bei der Baptisten-Gemeinde in Augsburg alles an

Plus Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Augsburg wird 100 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es ein Programm, das auch für Nicht-Mitglieder gedacht ist.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Als die Kirche und das Gemeindezentrum der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde der Baptisten in Augsburg Mitte der 80er-Jahre im Univiertel gebaut wurden, war dieses Stadtviertel gerade neu am Entstehen. Heute ist die Kirche der Baptisten mittendrin, umgeben von Wohn- und Geschäftshäusern und Verkehr. Sie ist zur festen Größe geworden. Die Baptisten gehören jedoch schon viel länger zu Augsburg: 100 Jahre. Vom 22. bis 30. April feiert die Gemeinde dieses Jubiläum.

Mit sieben Menschen aus zwei Familien, die nach Augsburg gezogen waren, fing alles an. Pastor Roland Friedrichsen, der seit 2021 die Gemeinde leitet, weiß aus der Chronik, dass ein Münchner Prediger damals zu Versammlungen und Gottesdiensten nach Augsburg gekommen war; es schlossen sich immer mehr Menschen aus Augsburg und der Region an, die Gemeinde wuchs, und schon bald war auch ein Chor gegründet. Hatte man sich zunächst noch in Privatwohnungen getroffen, folgten noch zwei Stationen bis hin zu einem eigenen Gemeindehaus Anfang der 50er-Jahre, das aber über die Jahrzehnte zu klein wurde. Deshalb der Neubau im Univiertel in den Achtzigern. Heute zählen zur Gemeinde 260 Mitglieder, die explizit als persönliches Zeichen ihre Zugehörigkeit zu Jesus Christus erklärt und gegebenenfalls durch die Taufe besiegelt haben. Auch Menschen aus der Ukraine haben hier zuletzt ihre religiöse Heimat gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen