Autofahrer beschädigt Gebäude und fährt weiter

Ein bislang Unbekannter hat am Freitag gegen 11:45 Uhr bei einem Rangiermanöver am Klausenberg in Göggingen ein Gebäude auf Höhe der Hausnummer 2 sowie mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Das berichtet die Polizei. Anschließend sei der Fahrer oder die Fahrerin, ohne davon Notiz zu nehmen, weiter gefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Sachschadens müsse noch geklärt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden. (nist)