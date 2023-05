Einbrecher stehlen blauen VW Polo

In Augsburg beschäftigen mehrere Einbrüche in den Stadtteilen Göggingen und Bergheim die Polizei. Die Täter machten teils größere Beute.

Zu mehreren Einbrüchen in den Stadtteilen Göggingen und Bergheim ist es im Zeitraum von Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, gekommen. Nach Angaben der Polizei drangen ein oder mehrere Täter in Göggingen in eine Autowerkstatt ein und stahlen Gegenstände, deren Wert im niedrigen dreistelligen Eurobereich liegt. "Zudem entwendeten die Täter einen blauen VW Polo, welcher auf dem Gelände abgestellt war", heißt es von der Polizei. Im gleichen Zeitraum versuchte den Angaben zufolge ein Täter, in ein Einfamilienhaus in der Lindauer Straße einzudringen. Bei dem Einbruchsversuch entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Ebenfalls zu einem Einbruch kam es in der Bannackerstraße in Bergheim. Hier verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einem Hofladen und einer Brauerei. "Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro", teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)