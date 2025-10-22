Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Die Bauarbeiten für den neuen Ochsen in Göggingen haben begonnen

Göggingen

Die Bauarbeiten für den neuen „Ochsen“ in Göggingen haben begonnen

Auf dem Grundstück entstehen eine moderne Gastwirtschaft sowie Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Auch an die Vereine wurde gedacht
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Grundstück des ehemaligen Ochsen in Göggingen haben die Bauarbeiten begonnen.
    Auf dem Grundstück des ehemaligen Ochsen in Göggingen haben die Bauarbeiten begonnen. Foto: Ulrich Wagner

    Noch ist das Grundstück des ehemaligen „Ochsen“ in Göggingen eine große Baulücke - doch bald werden an der Kreuzung Klausenberg/Bgm.-Aurnhammer-Straße ein neues Gasthaus und Wohnungen entstehen. Die Bauarbeiten haben begonnen, gerade werden die Fundamente für das neue Projekt gegossen, heißt es vom Bauherrn, der Augsburger Hasen AG. Wie berichtet entstehen dort eine Gaststätte mit Wirtsgarten und Terrasse und ein eigenes Gebäude mit 25 Wohn- sowie zwei Gewerbeeinheiten. Auch eine Tiefgarage ist unter dem Grundstück geplant. Der neue Ochse soll einen großen Veranstaltungsraum erhalten, der auch den Gögginger Vereinen zur Verfügung stehen wird. (att)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden