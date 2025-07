Gastspiel des Kolping Blasorchester Göggingen e.V. beim Frühschoppen am Festspielhaus Neuschwanstein

In wunderschöner Kulisse, direkt am Forggensee mit Blick auf die Berge und das berühmte Schloss liegt das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Im dortigen Königlichen Biergarten finden auch in diesem Jahr wieder die Sonntags-Frühschoppen statt, gespielt von Musikkapellen des Allgäu Schwäbischen Musikbundes. Eine tolle Gelegenheit für das Kolping Blasorchester Göggingen e.V. einmal an einem ganz besonderen Ort Blasmusik zu spielen.

So machte sich das Orchester am 22.06.2025 mit rund 30 Musikern und Musikerinnen auf den Weg ins Allgäu. Dort wurden alle von dem malerischen Ausblick und strahlendem Sonnenschein begrüßt. Bei sommerlichen Temperaturen um die 30°C war die Stimmung bei den Zuhörern und bei den Musikern gut. Auf dem Programm standen Werke der traditionellen Blasmusik, darunter auch bekannte Kompositionen wie der „Böhmische Traum“ und der „Bozner Bergsteigermarsch“, bei denen einige Biergartenbesucher Textsicherheit bewiesen.

Für alle Beteiligten war es eine rundum gelungene Veranstaltung. Wenn Sie das Kolping Blasorchester auch einmal live erleben möchten, kommen Sie doch am 26.07. und 27.07.2025 zum Ratshoffest. Genauere Informationen finden Sie auf der Homepage www.blasorchester-goeggingen.de.

