Mann bedroht Angestellte mit Waffe und fordert Geld

Ein bislang unbekannter Täter hat im Augsburger Stadtteil Göggingen eine Verkäuferin mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Ein Schrei ließ ihn flüchten.

Am Freitag gegen 19:25 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Geschäft in der Bgm.-Aurnhammer-Straße in Göggingen betreten, die Verkäuferin mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Erfolgreich war er bei seinem Überfall allerdings nicht. Als die 25-jährige Angestellte vor Schreck schrie, kam eine Kollegin aus den Büroräumen in den Verkaufsraum, woraufhin der Täter die Flucht ergriff, teilt die Polizei mit.

Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Hierfür wird der Täter wie folgt beschrieben: männlich, ca. 160 cm groß, etwa 16-17 Jahre alt, schlank und bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Maskiert hatte sich der Unbekannte mit einem schwarzen Tuch.

Die Kriminalpolizei Augsburg nimmt Hinweise unter der Tel. 0821/323-3810 entgegen. (AZ)

