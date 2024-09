Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer

Am Freitag hat die Augsburger Polizei in Göggingen die Weiterfahrt eines Autofahrers gestoppt, in der Nacht auf Sonntag zog sie in Oberhausen einen weiteren Mann aus dem Verkehr. In beiden Fällen waren die Fahrer deutlich alkholisiert.

Am Freitag hatten Zeugen der Polizei einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer gemeldet. Der 52-Jährige wurde wenig später auf der Wellenburger Straße von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 52-Jährigen und beschlagnahmten den Führerschein.

In der Nacht auf Sonntag ereilte gleiches Schicksal einen 46-jährigen Autofahrer. Laut Polizei war er gegen 4.30 Uhr auf der Donauwörther Straße von einer Streife kontrolliert worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von über 1,4 Promille.