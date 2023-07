Trotz grüner Ampel: Autofahrer bleibt einfach stehen

Obwohl die Ampel längst grün zeigte, blieb ein Autofahrer in Göggingen einfach stehen. Die Polizei hatte schnell eine Idee, woran das liegen könnte.

Gegen 13.45 Uhr wurde am Mittwoch eine Polizeistreife auf einen Fiat Punto in der Eichleitnerstraße aufmerksam. Das Fahrzeug stand dort auffällig lange und ohne ersichtlichen Grund an einer grünen Ampel.

Wie die Polizei mitteilt, sah der Fahrer direkt auf das grüne Lichtzeichen, ohne darauf zu reagieren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten schließlich drogentypisches Verhalten bei dem 28-Jährigen fest. Der Mann musste sein Auto deshalb stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten. Es wurde eine Blutprobe abgenommen. Diese soll nun Klarheit bringen, ob der Mann unter der Einwirkung berauschender Mittel stand. Sollte der Test positiv ausfallen, muss der 28-Jährige mit einer Strafanzeige und weiteren Konsequenzen rechnen. (AZ)