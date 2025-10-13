Göggingen verwandelte sich wieder in eine Kunstmeile

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, die Vielfalt der bildenden Kunst in ungewöhnlichem Rahmen zu erleben. Insgesamt 26 Künstlerinnen und Künstler stellten ihre Werke an 20 Ausstellungsorten aus – von Geschäften über Büros bis hin zu Institutionen im Stadtteil. So wurden Schaufenster zu Galerien, Arbeitsräume zu Ausstellungsräumen und alltägliche Orte zu Begegnungsstätten der Kunst.

Das gezeigte Spektrum reichte von Malerei und Grafik über Skulpturen bis hin zu Fotografie und Objektkunst. Eröffnet wurde die Veranstaltung vor dem Roncallihaus vom Vorsitzenden der Unternehmergemeinschaft Wir in Göggingen e.V., Dieter Kleber, mit musikalischer Begleitung durch die Kolping-Bigband, die mit schwungvollen Rhythmen für beste Stimmung sorgte.

Beim anschließenden Rundgang entlang der „Wege der Kunst“ kamen Besucherinnen und Besucher mit den Kunstschaffenden ins Gespräch, tauschten sich über Techniken und Inspirationen aus und konnten die Werke direkt erwerben. Auch in den beteiligten Geschäften herrschte reges Treiben – nicht nur Kunst, sondern auch das eine oder andere Schnäppchen wartete dort auf die Gäste. „Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, wie Kunst das Miteinander und die Identität des Stadtteils prägen kann. „Wege der Kunst“ verbindet Menschen, belebt die lokale Wirtschaft und macht sichtbar, welche kreative Vielfalt in Göggingen zu Hause ist“ sagt Organisator Dieter Kleber. (AZ)