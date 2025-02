Gögginger Frühlingsfest: Infos zu Öffnungszeiten, Programm, Reservierung

Bevor der Augsburger Plärrer, Bayerisch-Schwabens größtes Volksfest, Ende April beginnt, macht traditionell das Gögginger Frühlingsfest den Auftakt für die Volksfestsaison. Der kleine Bruder des Plärrers beginnt in diesem Jahr am 28. März. Es geht insgesamt zehn Tage und endet am 6. April.

Das Gögginger Frühlingsfest beginnt auch in diesem Jahr mit einem Freibierausschank auf dem Gelände des alten Bauhofes mit anschließendem Umzug zum Festplatz. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnet das Volksfest dann offiziell mit dem traditionellen Bieranstich.

Gögginger Frühlingsfest: Programm im Festzelt

Neben dem Festzelt der Familien Binswanger & Kempter sind auf dem Gögginger Frühlingsfest einige Karussells und Buden zu finden. Das Binswanger Zelt hat Montag bis Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr. Alle zehn Tage ist im Festzelt Programm geboten:

Samstag, 29. März:

ab 12 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

18 Uhr: Musik: „Die Störzelbacher“

Sonntag, 30. März:

11 Uhr: Weißwurstfrühschoppen, Musik: „Aretsrieder Musikanten“

17 Uhr: Dämmerschoppen der CSU Augsburg, Musik „Kolping-Blasorchester Göggingen“

Montag, 31. März:

ab 12 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß 13 Uhr: Seniorennachmittag mit verbilligten Preisen bis 17 Uhr, Musik: „Der Augsburger Franzl“

ab 18:30 Uhr: Großes Schafkopfturnier

Frühlingsfest in Göggingen: Vielfältiges Programm im Festzelt

Dienstag, 1. April:

„Goißen-Tag“ und „Hendl-Tag“

ab 12 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

18 Uhr: Musik: „Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen“

Mittwoch, 2. April:

„Tag des Bieres“: Maß Bier ganztägig nur 7,50 €

ab 12 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

14 Uhr: Kindernachmittag mit verbilligten Preisen bis 17 Uhr

18 Uhr: Musik: „Leckomio“

Donnerstag, 3. April:

„Haxn-Tag“

ab 12 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

18 Uhr: Musik: „ROCKSPITZ“

Binswanger Festzelt auf dem Gögginger Frühlingsfest

Freitag, 4. April:

ab 12 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

18 Uhr: Musik: „Musikuss“

Samstag, 5. April:

ab 12 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

18 Uhr: Musik: „Münchner G’schichten“

Sonntag, 6. April:

11 Uhr: Weißwurstfrühschoppen, Musik: „Schmuttertaler Musikanten“

ab 17 Uhr: Festausklang, Musik: „Stadtmusikanten Schwabmünchen“

Tischreservierungen im Binswanger Zelt

Eine Tischreservierung im Binswanger Zelt ist nur noch über die Abnahme von Gutscheinen möglich. Wer einen Tisch für acht Personen buchen will, muss 24 Gutscheine im Wert von zehn Euro kaufen. Diese können für Essen und Getränke eingelöst werden. Die Tische können online reserviert werden.